Exposition Napoléon La Ville-du-Bois La Ville-du-Bois Catégories d’évènement: Essonne

La Ville-du-Bois

Exposition Napoléon La Ville-du-Bois, 12 février 2022, La Ville-du-Bois. Exposition Napoléon Escale 14 chemin des Berges La Ville-du-Bois

2022-02-12 – 2022-02-12 Escale 14 chemin des Berges

La Ville-du-Bois Essonne La Ville-du-Bois Essonne Le personnage, son ascension, son style Empire, ses conquêtes, ses batailles, .. Projections en continu : batailles de Waterloo et d’Austerlitz. culture.sport@lavilledubois.fr +33 1 64 49 55 40 http://www.lavilledubois.fr/ Escale 14 chemin des Berges La Ville-du-Bois

dernière mise à jour : 2022-01-31 par Destination Paris-Saclay

Détails Catégories d’évènement: Essonne, La Ville-du-Bois Autres Lieu La Ville-du-Bois Adresse Escale 14 chemin des Berges Ville La Ville-du-Bois lieuville Escale 14 chemin des Berges La Ville-du-Bois Departement Essonne

La Ville-du-Bois La Ville-du-Bois Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-ville-du-bois/

Exposition Napoléon La Ville-du-Bois 2022-02-12 was last modified: by Exposition Napoléon La Ville-du-Bois La Ville-du-Bois 12 février 2022 Essonne La ville-du-Bois

La Ville-du-Bois Essonne