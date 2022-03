Exposition Napoléon et l’Arsenic Sainte-Marie-aux-Mines Sainte-Marie-aux-Mines Catégories d’évènement: Haut-Rhin

2022-04-01 – 2022-04-30

Napoléon sera encore à l'honneur cette année avec l'exposition « l'arsenic dans tous ses états » au Parc Tellure. Vous découvrirez l'arsenic dans tous ses états, de sa forme basique minérale à son utilisation courante. Connu pour être un poison, cet élément fut aussi utilisé comme pigment, produit de beauté et plus récemment comme insecticide ! Une exposition mortelle accessible dans l'espace muséographique « la cité de la mine », à découvrir pendant toute la saison dans l'espace muséographie. Exposition visible dès le 1er Avril et jusqu'au 6 Novembre 2022 inclus.

