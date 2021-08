Auxonne Salon d'honneur d'Auxonne Auxonne, Côte-d'Or Exposition Napoléon Bonaparte à Auxonne, un jeune officier d’artillerie dans une ville de garnison 1788-1791 Salon d’honneur d’Auxonne Auxonne Catégories d’évènement: Auxonne

Côte-d'Or

Exposition Napoléon Bonaparte à Auxonne, un jeune officier d’artillerie dans une ville de garnison 1788-1791 Salon d’honneur d’Auxonne, 18 septembre 2021, Auxonne. Exposition Napoléon Bonaparte à Auxonne, un jeune officier d’artillerie dans une ville de garnison 1788-1791

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Salon d’honneur d’Auxonne

Exposition commémorative pour les 200 ans du décès de Napoléon Bonaparte, réalisée par la Ville d’Auxonne. Après deux congés et un séjour en Corse, Napoléon Bonaparte intègre le Régiment d’artillerie de la Fère le 15 juin 1788, alors en garnison à Auxonne. A l’école royale d’artillerie de la cité auxonnaise, il apprend l’essentiel de son métier d’artilleur et forge les bases de sa formation intellectuelle. Il s’initie à la balistique, à la tactique, à la stratégie et à l’art de la guerre. Bonaparte mène alors une vie studieuse et active, bien que recluse. Exposition. Salon d’honneur d’Auxonne rue des Halles 21130 Auxonne Auxonne La Greube Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T13:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T13:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Auxonne, Côte-d'Or Autres Lieu Salon d'honneur d'Auxonne Adresse rue des Halles 21130 Auxonne Ville Auxonne lieuville Salon d'honneur d'Auxonne Auxonne