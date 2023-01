Exposition – Naples pour passion. Chefs-d’œuvre de la collection De Vito Dijon Dijon Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Côte-d’Or 3.5 3.5 EUR L’exposition « Naples pour passion, chefs-d’œuvre de la collection de Vito » est le fruit d’une nouvelle collaboration entre le musée Magnin et la Réunion des musées nationaux – Grand Palais. Organisée avec le musée Granet à Aix-en-Provence, en partenariat avec la Fondazione De Vito, elle nous invite au voyage dans la bouillonnante cité parthénopéenne au XVIIe siècle. Quarante tableaux ont été choisis pour évoquer l’excellence de la peinture napolitaine du Seicento, mais aussi le goût de Giuseppe De Vito (1924-2015), l’incroyable collectionneur qui les avait rassemblés. Le fonds napolitain du musée Magnin (peintures et dessins) sera présenté en parallèle de l’exposition. contact.magnin@culture.gouv.fr +33 3 80 67 11 10 Musée Magnin 4, rue des Bons Enfants Dijon

