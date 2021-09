Saint-Étienne Saint-Étienne Loire, Saint-Étienne Exposition Naomi Maury, “Ghost member: prosthesis /symbiosis as a shelter” Saint-Étienne Saint-Étienne Catégories d’évènement: Loire

Saint-Étienne

Exposition Naomi Maury, “Ghost member: prosthesis /symbiosis as a shelter” Saint-Étienne, 10 septembre 2021, Saint-Étienne. Exposition Naomi Maury, “Ghost member: prosthesis /symbiosis as a shelter” 2021-09-10 – 2021-10-13 L’Assaut de la menuiserie (lieu d’art contemporain) 11 rue Bourgneuf

Saint-Étienne Loire Les installations sensorielles immersives de Naomi Maury s’attachent à interconnecter des éléments de factures diverses. S’y mêlent matières organiques et plastiques, métaux et végétaux, éléments technologiques, sons, lumières, objets manufacturés et mat contact@lassaut.fr +33 9 77 66 01 97 https://www.lassautdelamenuiserie.com/ dernière mise à jour : 2021-08-31 par

Détails Catégories d’évènement: Loire, Saint-Étienne Autres Lieu Saint-Étienne Adresse L'Assaut de la menuiserie (lieu d'art contemporain) 11 rue Bourgneuf Ville Saint-Étienne lieuville 45.44553#4.38362