EXPOSITION NANCY CAPITALE MONDIALE DE LA COMMEDIA DELL ARTE EN 2024 FETE LA ST VALENTIN Nancy, mercredi 14 février 2024.

Avant que la Saint-Valentin ne devienne une fête commerciale pour célébrer les amoureux, le rite du 14 février n’avait rien de romantique… Un italien a légué son prénom à cette réjouissance populaire plutôt barbare qui, au départ, était une fête de la fertilité… Du 13 au 15 février dans la Rome antique, se déroulait la fête païenne des lupercales.

Heureusement, les rites autrefois associés à la Saint-Valentin ont aujourd’hui disparu. Le folklore a cédé sa place à l’amour et aux petites attentions. En Italie, autour du 14 février, les commerçants vendent des petits pains, appelés « Baci Perugini ». Chacun est emballé et contient un message doux sur le thème de l’amour.

Un masque de Commedia dell’arte sera installé symboliquement et de façon festive, sur le visage de la statue de Stanislas.

Cet événement public annoncera les prochaines Journées Mondiales de la Commedia dell’arte… Nancy, Capitale Mondiale de la Commedia dell’arte, sera un évènement culturel et populaire 75 spectacles gratuits en cinq jours et une trentaine d’évènements gratuits sont au programme.

A Nancy, les commerçants fêteront joyeusement la Saint Valentin et annonceront les Journées Mondiales de la Commedia dell’arte. Dans les vitrines des commerçants, on trouvera ici un masque de Commedia, là un costume de Commedia, et l’affiche des Journées Mondiales. Les Vitrines de Nancy organiseront un jeu-concours… Des comédiens passeront dans les rues commerçantes pour faire des parades et des tréteaux seront installés devant les terrasses des cafés de la Place Stanislas…

Les boulangers de Meurthe et Moselle proposeront à l’occasion de la Saint-Valentin un délicieux gâteau, le Kiss Me .Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14 17:30:00

fin : 2024-02-14

Place Stanislas

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est

L’événement EXPOSITION NANCY CAPITALE MONDIALE DE LA COMMEDIA DELL ARTE EN 2024 FETE LA ST VALENTIN Nancy a été mis à jour le 2024-02-10 par DESTINATION NANCY