Metz Moselle Metz VERNISSAGE À LA GALERIE : SAMEDI 30 AVRIL 2022 DE 14H À 18H AVEC ROXANE LUMERET Roxane affine dans de grandes gouaches son art du récit façon puzzle cérébral. Les nouveaux héros de son conte à rebours ? Un âne, une souris, des chiens, des vaches, une jeune fille et quelques guenons hirsutes en demoiselles d’honneur, fleurs roses dans leurs ébouriffantes tignasses.

Double jeu, double fond, effet miroir, coq à l’âne et chausse-trappe, chez Roxane le dessin révèle toujours une part d’énigme. Entrer dans son œuvre, c’est entrer dans un monde hermétique, empli de signes à déchiffrer. C’est aussi accepter d’être plongé dans l’incertitude, d’être malmené par une esthétique où le sublime côtoie le burlesque. Libre à vous d’interpréter les scènes qui se présentent et de jouer le jeu du suspense. Mais vous pouvez tout aussi bien vous laisser embarquer dans son train fantôme, les pieds sur le fauteuil d’en face, les orteils en éventail. Extrait du texte Naissance Mariage Décès de Thomas Bernard. DU JEUDI AU VENDREDI DE 14H À 18H ET SUR RENDEZ-VOUS

28 RUE MAZELLE, METZ 57000 +33 6 76 95 44 09 https://www.modulab.fr/expositions/mariage-naissance-deces/ Roxane Lumeret

