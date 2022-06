Exposition Naevus, 1 juillet 2022, .

Exposition Naevus

2022-07-01 12:00:00 – 2022-09-24 18:30:00

Exposition des œuvres de la plasticienne Myriam Martinez

« Naevus signifie en latin grain de beauté et maladie de la peau à la fois, la frontière entre les deux me permet de donner couleur à mes sculptures noires, dans leur expression. Les sculptures en grès noir sont point par point émaillées, ce qui donne l’aspect d’un épiderme visqueux et vivant. Naevus impose un paysage maritime qui survit au passage d’une vague, qui laisse derrière elle les restes d’une archéologie du vivant. Un retour à l’état de mollusque marin, qui pourtant est à notre origine.

Naevus comme un point de Beauté qui demeurera après notre passage. »

