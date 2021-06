Exposition Nadine Bourgne Saint-Christoly-Médoc, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Saint-Christoly-Médoc.

Exposition Nadine Bourgne 2021-07-10 10:30:00 – 2021-08-15 18:30:00 Casa Pillet 13 Avenue du Général de Gaulle

Saint-Christoly-Médoc Gironde Saint-Christoly-Médoc

Sensible aux formes et aux couleurs, Nadine Bourgne s’efforce de transmettre une subtilité presque impalpable sur des supports toile ou papier à l’aide de peintures acryliques, d’encres ou de mine graphite. Son travail est essentiellement intuitif et en recherche permanente d’une forme d’équilibre.

+33 6 08 64 18 02

nadine bourgne

