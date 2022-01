Exposition : Nadia et Fernand Léger Deauville Deauville Catégories d’évènement: Calvados

Exposition : Nadia et Fernand Léger Deauville, 25 janvier 2022, Deauville. Exposition : Nadia et Fernand Léger Les Franciscaines – Deauville 145B avenue de la République Deauville

2022-01-25 10:30:00 – 2022-05-08 12:30:00 Les Franciscaines – Deauville 145B avenue de la République

Deauville Calvados Deauville L’exposition rend hommage à Fernand Léger, dont les œuvres célèbrent les ouvriers et la campagne normande avec celles de Nadia Léger qui lui font souvent écho.

Exposition conçue en collaboration avec la Ferme-Musée de Lisores /

Direction : Jean du Châtenet

accueil@lesfranciscaines.fr +33 2 61 52 29 20 https://lesfranciscaines.fr/fr

Exposition conçue en collaboration avec la Ferme-Musée de Lisores /

Direction : Jean du Châtenet

Ouvert du mardi au dimanche. Les Franciscaines – Deauville 145B avenue de la République Deauville

