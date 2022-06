Exposition n°3 » Musique et art pauvres « , 6 août 2022, .

Exposition n°3 » Musique et art pauvres »

2022-08-06 – 2022-08-28

Collection de Sabine Jamet et Kamil Tchalaev. Engagés auprès des personnes éloignées du discours culturel dominant, leurs propres créations, tant temporelles que spatiales, se cherchent dans le dépouillement de l’arte povera, dans des situations extrêmes des femmes, hommes et enfants frôlant la vie et la mort, tragédie inhérente à notre humanité entre guerre et paix.

Collection de Sabine Jamet et Kamil Tchalaev. Leurs propres créations, tant temporelles que spatiales, se cherchent dans le dépouillement de l’arte povera, dans des situations extrêmes des femmes, hommes et enfants frôlant la vie et la mort, tragédie inhérente à notre humanité entre guerre et paix.

Collection de Sabine Jamet et Kamil Tchalaev. Engagés auprès des personnes éloignées du discours culturel dominant, leurs propres créations, tant temporelles que spatiales, se cherchent dans le dépouillement de l’arte povera, dans des situations extrêmes des femmes, hommes et enfants frôlant la vie et la mort, tragédie inhérente à notre humanité entre guerre et paix.

dernière mise à jour : 2022-06-04 par