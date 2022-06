Exposition n°2 » De la météorologie cartésienne aux chemins d’eau » Descartes Descartes Catégories d’évènement: 37160

2022-07-09 – 2022-07-31

Exposition n°2 » De la météorologie cartésienne aux chemins d'eau »

2022-07-09 – 2022-07-31

Descartes, France (37160)

Des cartes météorologiques aux courants marins en passant par Les météores de René Descartes, ouvrage dans lequel le philosophe exprime sa compréhension des phénomènes atmosphériques, Catherine Viollet s'intéresse aux circulations : du précis à l'indécis, du modèle à l'imaginé… Une installation sonore dédiée aux Chemins d'eau est proposée par François Lucas.

Christian MILLET – Kamil TCHALAEV

