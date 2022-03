Exposition Mythologies familiales – Regards sur le Liban de Karine Labrunie Galerie de l’UPP, 3 mars 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Du jeudi 03 mars 2022 au lundi 04 avril 2022 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 18h00

gratuit

Artiste française d’origine libanaise, Karine Labrunie grandit influencée par deux visions distinctes. Consciente de ce double héritage, elle saisit très tôt l’importance du filtre culturel dans la perception du monde et le questionne au travers de ses productions artistiques, notamment pour le projet « Mythologies familiales – Regards sur le Liban ».

Le mythe est un récit qui explique les mystères et les origines de l’homme et du monde, il propose des règles et des lois qui organisent les relations entre les membres d’un groupe et des rituels pour intérioriser leur existence, ainsi les mythes traversent le temps… Chaque famille crée et véhicule ses propres mythes. Le mythe familial correspond à l’ensemble des croyances et des espérances crées et partagées par tous les membres du groupe familial, donnant du sens aux actions, aux pensées et aux émotions des membres de la famille qu’ils partagent à propos d’eux-mêmes ou de leurs relations. La structure familiale est encore très présente dans les rapports sociaux et hiérarchiques libanais eux-mêmes ancrés dans une société patriarcale : la famille libanaise a une influence sur chaque membre qui la constitue ; chacun occupe une place définie et entretient un rapport aux autres structuré et déterminé par l’éducation, la religion, mais également transmis par les mythes familiaux. Karine Labrunie s’est intéressée aux récits familiaux mis en scène dans les intérieurs libanais, que chaque famille crée afin de transmettre son histoire et ses valeurs à ses membres et aux autres.

Galerie de l’UPP 11, rue de Belzunce Paris 75010

Contact : 0142772430 contact@upp.photo https://www.upp.photo/fr/agenda/vernissage-karine-labrunie-124 https://www.facebook.com/events/394901662441817/?ref=newsfeed

Art contemporain;Expo;Photo

Date complète :

