EGAK est un collectif d'artistes plasticiens basques qui réalise depuis deux ans des expositions pour nous faire découvrir le patrimoine basque : des Akelarre (A. Letamendi), des pottok du Baigura (A. Broitman), des joueurs de txalaparta (Pelex), des symboles des maisons et stèles des tombes discoïdales basques (Marythé).

