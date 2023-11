Exposition Mystery Machine Le 6b Saint-Denis, 9 novembre 2023, Saint-Denis.

Du jeudi 09 novembre 2023 au jeudi 30 novembre 2023 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 14h00 à 19h00

.Tout public. gratuit

Le 6b : 6-10 Quai de Seine, 93200 Saint-Denis

RER D / ligne H – Gare de Saint-Denis

Ligne 13 – Porte de Paris / Basilique Saint Denis

Tram 1 / Tram 8 — Gare de Saint-Denis

Bus n° 154 et 237 – gare de Saint Denis

Garage à vélo disponible sur place, pas de parking voiture

Pourquoi aime-t-on tant se raconter des histoires qui font peur ? Ambiguë, la peur est une émotion qu’on cherche parfois à éprouver. Pour s’amuser, certain·es désirent la ressentir et en tirent un plaisir aussi délicieux qu’un paquet de bonbons.

Comme le célèbre van de l’équipe Mystère et Cie dont elle tire son titre, l’exposition Mystery Machine emmène les visiteur·euses dans une étrange histoire d’horreur.

Pour honorer une période si caractéristique du délice à effrayer et se faire effrayer, cette fiction se passe le soir d’Halloween. Les clôtures en bois biscornues, constitutives de la scénographie réalisée par Valentine Gardiennet, artiste et co-commissaire de l’exposition, rappellent les banlieues pavillonnaires américaines où résonnent des « trick or treat ». Plutôt peureux·euse ou courageux·euse, chacun·e choisit de franchir ou non ces barrières, comme à l’entrée décisive d’une maison hantée. Une fois l’obstacle passé, les visiteur·euses découvrent les œuvres formant un défilé jouissif de figures terrifiantes en tous genres.

Les artistes invité·es dans l’exposition, Angélique Aubrit, Arslane Smirnov, Clément Garcia, David Posth-Kohler, Julien Carpentier, Mélody Lu, Roxana Djafari et Zélia Moussy, travaillent singulièrement à la mise en récit des peurs, tantôt joyeuse et nostalgique, parfois lugubre et mélancolique.

A l’image des multiples monstres·ses démasqué·es par Scooby-Doo et sa bande, ces créatures révèlent une âme de méchant·es d’un autre genre. Et si derrière l’apparente vision horrifique de ces personnages se cachaient les visages indéfinis de nos craintes d’adultes ? L’exposition Mystery Machine propose d’imaginer de nouvelles histoires où coexistent, avec humour et poésie, ce qui inquiète autant les imaginaires foisonnants de l’enfance que les angoisses rationnelles du quotidien.

Camille Martin, co-commissaire de l’exposition

Contact : https://www.le6b.fr/events/exposition-mystery-machine/

