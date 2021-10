Exposition – « Mystère dans les ruines. Les coulisses d’une aventure illustrée » Plédéliac, 23 octobre 2021, Plédéliac.

Exposition – « Mystère dans les ruines. Les coulisses d’une aventure illustrée » 2021-10-23 – 2021-11-07 La Hunaudaye Château de la Hunaudaye

Plédéliac Côtes d’Armor

Offrir un cadre propice à la création, c’est aussi la vocation d’un monument historique tel que le Château de la Hunaudaye. Avec ses douves et ses tours, battues par les vents, ses pierres suscitent aisément un imaginaire empli de mystères. Quel esprit n’a ici divagué vers de sombres histoires ?

Un fantôme des Tournemine, de la sorcellerie, un destin à accomplir… Cette année, le château de la Hunaudaye se tourne vers l’imaginaire en exposant un travail de création littéraire et graphique. Cette aventure artistique, menée pendant près de 10 mois aux côtés d’une illustratrice, d’un auteur et d’une éditrice, a permis le développement d’un roman illustré ayant pour cadre notre site.

En 2020, l’exposition plonge les visiteurs dans ce travail de création en faisant découvrir les coulisses du projet. Des croquis préparatoires et de courtes vidéos présentent le travail des artistes. De très grands formats, mis en ambiance par un travail de création sonore, offrent une immersion grandeur nature dans les illustrations du roman. Enfin, au détour d’un couloir, les visiteurs risqueront fortement de croiser le mage Ruadhagan, sombre personnage de l’histoire qui pourrait bien leur lancer, un ultime défi !

Fermeture les 30 octobre et 1er novembre

chateau@la-hunaudaye.com +33 2 96 34 82 10 http://www.la-hunaudaye.com/

