Exposition Myriam Mechita Annecy Annecy Catégories d’évènement: Annecy

Haute-Savoie

Exposition Myriam Mechita Annecy, 20 novembre 2022, Annecy. Exposition Myriam Mechita La Fabric 34 avenue de Loverchy Annecy

2022-11-20 – 2022-03-19 La Fabric 34 avenue de Loverchy

Annecy Haute-Savoie EUR 3 3 Diplômée des Beaux-Arts de Strasbourg puis du Centre de formation des plasticiens intervenants en 2000, Myriam Mechita obtient l’agrégation d’arts plastiques en 2003. Elle enseigne aujourd’hui à l’ESAM de Caen. Accueil La Fabric 34 avenue de Loverchy Annecy

dernière mise à jour : 2021-11-19 par

Détails Catégories d’évènement: Annecy, Haute-Savoie Autres Lieu Annecy Adresse La Fabric 34 avenue de Loverchy Ville Annecy lieuville La Fabric 34 avenue de Loverchy Annecy Departement Haute-Savoie

Annecy Annecy Haute-Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/annecy/

Exposition Myriam Mechita Annecy 2022-11-20 was last modified: by Exposition Myriam Mechita Annecy Annecy 20 novembre 2022 annecy Haute-Savoie

Annecy Haute-Savoie