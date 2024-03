EXPOSITION MY WAY RUSIÑOL MASRAMÒN Montpellier, vendredi 26 avril 2024.

Rendez-vous à la Galerie de l’Ancien Courrier pour la nouvelle exposition » My way » de Rusiñol Masramon, du 26 avril au 18 mai 2024 !

►Pour sa nouvelle exposition personnelle, l’artiste Rusiñol Masramon a choisi de nous faire arpenter un chemin qu’elle connait bien, celui qui mène à la galerie depuis son atelier catalan.

Renouant avec le thème de la plage et les architectures comme à ses débuts, le cheminement de Rusiñol Masramon entre Barcelone et Montpellier est la colonne vertébrale de cette exposition.

Nous y suivons pas à pas le fil de sa pensée.

Ses personnages sont cette fois-ci concrètement situés sur les rivages d’un véritable itinéraire pictural (Barcelone, Cadaqués, Banyuls-sur-Mer, Collioure, Argelès-sur-Mer, Gruissan, Sète, Villeneuve-lès-Maguelone, Montpellier).

Formidable terrain de jeu pour développer son dessin davantage encore, de plus en plus fin, et étirer sa palette.

Toujours le papier travaillé dans les fonds comme une couleur, leur donnant la texture et la matité caractéristiques de l’œuvre de Rusiñol Masramon.

Les compositions des œuvres de cette exposition sont remarquables.

Nous lui reconnaissons cette façon de mettre en suspens les protagonistes, dans des moments choisis de la vie quotidienne, parfois improbables, parfois teintés d’humour aussi.

Ouverture du mardi au jeudi 14h- 18h30

Vendredi et samedi 10h-12h30 / 14h 18h30 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26

fin : 2024-05-18

3, rue de l’Ancien Courrier

Montpellier 34000 Hérault Occitanie contact@galerieanciencourrier.com

