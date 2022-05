Exposition : My name is Fuzzy – “Vedette 93” Le Havre, 11 mai 2022, Le Havre.

Exposition : My name is Fuzzy – “Vedette 93” Le Havre

2022-05-11 – 2022-06-12

Le Havre Seine-Maritime

Acteur incontournable de la scène musicale suisse Batien Bron, aka My name is Fuzzy, met en espace ses chansons au travers de dispositifs sonores, visuels et interactifs.

“Vedette 93” résulte de la redécouverte de chansons écrites par Bastien Bron alors qu’il avait tout juste huit ans, et enregistrées sur une cassette audio oubliée. Dans un décor rappelant la chambre d’un enfant, truffée de gadgets et de posters à l’effigie de Fuzzy, l’artiste nous délivre une version revisitée de ces vestiges d’innocence et de liberté. A travers son univers ludique et faussement naïf, Bastien Bron pose un regard amusé sur la marchandisation du vedettariat et le culte de la célébrité.

Vernissage le mercredi 11 mai à 18h30, juste après la présentation de la Collection été du Tetris.

Gratuit, entrée libre, du mardi au samedi de 10h à 18h.

Le Havre

