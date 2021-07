Auch Memento Espace départemental d'art contemporain Auch, Gers Exposition « Mutations » Memento Espace départemental d’art contemporain Auch Catégories d’évènement: Auch

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

En perpétuelle évolution, l’histoire de MEMENTO se tisse aux côtés des artistes pour bâtir une communauté au sens biologique du terme : un système au sein duquel des organismes vivants partagent un environnement commun à travers ses continuelles métamorphoses. Patrimoine aussi bien matériel que sensible, MEMENTO s’envisage de fait comme un terrain propice aux imaginaires et aux processus créatifs. Ici, le souvenir de « ce qui a été » entre en résonance avec « ce qui devient ». Cette année marque une nouvelle étape axée sur une réflexion architecturale des lieux afin de servir au mieux une vision collective, celle du futur pôle de résidence artistique en ces murs. Entre rénovation, invention des espaces et de leurs usages, MEMENTO s’ouvre à la transition de ce qu’il abrite de plus précieux : l’âme du lieu. L’exposition « Mutations » porte une attention commune aux notions d’espaces, de constructions et de bâtis pour réfléchir ensemble sur les manières d’habiter un lieu. Agissant comme un révélateur, cet ancien carmel figé dans le temps se retrouve mis à nu par les artistes qui en subliment ses failles, ses fissures, ses espaces en transition. Son ossature en chantier, chargée des traces du passé devient l’habitacle de leurs univers personnels. Exposition avec Nina Childress, Lynne Cohen, Roxane Daumas, Jean Denant, Estelle Deschamp, Collectif Fact, Rebecca Konforti, Olivier Kosta-Théfaine, Nicolas Momein.

Gel hydroalcoolique à disposition, circuit de visite à sens unique, port du masque obligatoire.

L’espace départemental d’art contemporain Memento vous invite à découvrir son exposition « Mutations ». Memento Espace départemental d’art contemporain 14 rue Edgar Quinet, 32000, Auch Auch Gers

