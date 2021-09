Tourcoing Ludomédiathèque Colette Nord, Tourcoing Exposition “Musique sauvage” Ludomédiathèque Colette Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Ludomédiathèque Colette, le samedi 9 octobre à 10:00

Coquillages, graines, courges, objets de récupération sont autant de matière pour créer des sons. Découvrez les instruments fabriqués par Antoine Maréchal ainsi que les illustrations originales réalisées par Mathilde Vercruysse qui ont donné naissance au conte musical “Onomatopia”. Visite commenté par Antoine Maréchal à 10h, en préambule du conte. Ludomédiathèque Colette

Entrée libre, dans la limite de la jauge appliquée dans l’espace. Tout public.

Ludomédiathèque Colette 27 avenue Roger Salengro 59200 Tourcoing

2021-10-09T10:00:00 2021-10-09T12:30:00

