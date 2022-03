Exposition musicale : Barzaz Breiz, le chant de la Bretagne Musée départemental breton, 14 mai 2022, Quimper.

LAISSEZ-VOUS PORTER PARLE BARZAZ BREIZ ! —————————————- Véritable œuvre littéraire de premier plan écrite par Théodore Hersart de La Villemarqué et publiée en 1839 d’après un travail de collecte orale, les chants du Barzaz Breiz résonneront bien au-delà des frontières bretonnes et déchaîneront les passions.Le Département a acheté en 2018 le fonds d’archives et de la bibliothèque familiale de La Villemarqué pour préserver le travail de cette figure marquante du XIXe siècle. Commence alors un partage de ce patrimoine commun qui nourrit encore nos imaginaires individuels et collectifs, qu’il s’agisse de légendes arthuriennes, de korrigans ou de la vie quotidienne… C’est à partir de ces sources que l’exposition invite à un voyage au cœur du Barzaz Breiz, grâce à un triptyque « écrit – musique – œuvre d’art ». Une sélection d’une vingtaine de chants, 150 œuvres et documents issus des collections du Musée breton et du fonds récemment acquis, mais aussi d’autres musées français et internationaux, jalonnent cette promenade sonore et artistique originale. Les œuvres réparties dans tout le musée, permettent de saisir les grandes thématiques et l’esprit du Barzaz Breiz d’hier à aujourd’hui : la légende, l’histoire et la vie. Une immersion sonore et visuelle ! ### INÉDIT En ouverture du cœur de l’exposition, vous rencontrerez de manière fortuite Théodore Hersart de La Villemarqué. Nous sommes dans les années 1840, peu après la première publication du Barzaz Breiz en 1839 et avant la seconde, en 1845. Le vicomte, alors âgé d’environ 25 ans, nous fait part de ses recherches et de sa passion pour la collecte des chants populaires de la Bretagne. Une expérience holographique inédite !

