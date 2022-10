EXPOSITION – MUSIC HALL (DES LETTRES DE DIDIER À BOUM ! BOUM !)

2022-10-15 – 2023-03-19 Le Mrac Occitanie vous propose de découvrir Noëlle Pujol, artiste et réalisatrice qui a obtenu le Prix Occitanie-Médicis 2020.

Par la mise en espace de projections d’images, de dessins, de photographies et d’objets, l’exposition révèle l’écriture en cours de son premier long métrage de fiction Boum ! Boum !

