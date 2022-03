Exposition Musée Mistral Maillane Maillane Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Maillane

Exposition Musée Mistral Maillane, 25 mars 2022, Maillane. Exposition Musée Mistral Maillane

2022-03-25 – 2022-05-15

Maillane Bouches-du-Rhône Maillane Exposition de photographies de Maillane datant du début du XXème siècle.

Collection particulière Louis Barbier (1884-1967).

Venez découvrir ou redécouvrir notre village !



Vernissage de l’exposition le Jeudi 24 Mars à 19h. Exposition de photographies Louis Barbier au Musée Mistral. contact@museemistral.fr +33 4 90 95 84 19 http://www.museemistral.fr/ Exposition de photographies de Maillane datant du début du XXème siècle.

Collection particulière Louis Barbier (1884-1967).

Venez découvrir ou redécouvrir notre village !



Vernissage de l’exposition le Jeudi 24 Mars à 19h. Maillane

dernière mise à jour : 2022-03-21 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Maillane Autres Lieu Maillane Adresse Ville Maillane lieuville Maillane Departement Bouches-du-Rhône

Maillane Maillane Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/maillane/

Exposition Musée Mistral Maillane 2022-03-25 was last modified: by Exposition Musée Mistral Maillane Maillane 25 mars 2022 Bouches-du-Rhône Maillane

Maillane Bouches-du-Rhône