2022-04-09 – 2022-06-30

À l'occasion des 20ans de la loi sur les Musées France, le musée reviendra sur l'histoire « toujours en mouvement » du musée de La Châtre: donations, déménagements, projets,… Ce sera également l'occasion de présenter les métiers des coulisses (conservation-restauration, régie des œuvres,…). Cette exposition qui s'interroge sur l'actualité des musée et leur lien avec la société sera conçue dans une démarche éco-responsable (récupération de matériau pour le mobilier d'exposition, économie d'impression, choix de papiers recyclés,…). Le Musée George Sand propose une exposition annuelle sur les 150 ans de pratique muséale à La Châtre.

