EXPOSITION Musée des Beaux-Arts Mulhouse Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Mulhouse

EXPOSITION Musée des Beaux-Arts, 5 mars 2022, Mulhouse. EXPOSITION

du samedi 5 mars au dimanche 15 mai à Musée des Beaux-Arts

Dans l’exposition monographique « Ce qu’il en reste », la photographe Françoise Saur se saisit d’un fond conséquent d’objets et de documents accumulés par plusieurs générations et recueillis en héritage, à la recherche de ce qu’il y a d’universel dans toute histoire familiale : des exils, des retrouvailles, des dispersions, des itinéraires à travers les pays et les événements historiques, des péripéties insignifiantes, des drames funestes. _Née en 1949 à Alger, Françoise Saur suit des études de photographie à l’école Louis Lumière à Paris et à Essen en Allemagne avant de s’installer en Alsace. En 1979, elle se voit décerner le prestigieux prix Nicéphore Nièpce (elle est la première femme à recevoir ce prix). Des villages des Vosges à la Chine, du Massif Central à son Algérie natale, Françoise Saur recueille les récits des territoires et de ses habitants._

Entrée libre

Ce qu’il en reste Musée des Beaux-Arts Place Guillaume Tell, 68100 Mulhouse Mulhouse Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-05T13:00:00 2022-03-05T18:30:00;2022-03-06T13:00:00 2022-03-06T18:30:00;2022-03-07T13:00:00 2022-03-07T18:30:00;2022-03-09T13:00:00 2022-03-09T18:30:00;2022-03-10T13:00:00 2022-03-10T18:30:00;2022-03-11T13:00:00 2022-03-11T18:30:00;2022-03-12T13:00:00 2022-03-12T18:30:00;2022-03-13T13:00:00 2022-03-13T18:30:00;2022-03-14T13:00:00 2022-03-14T18:30:00;2022-03-16T13:00:00 2022-03-16T18:30:00;2022-03-17T13:00:00 2022-03-17T18:30:00;2022-03-18T13:00:00 2022-03-18T18:30:00;2022-03-19T13:00:00 2022-03-19T18:30:00;2022-03-20T13:00:00 2022-03-20T18:30:00;2022-03-21T13:00:00 2022-03-21T18:30:00;2022-03-23T13:00:00 2022-03-23T18:30:00;2022-03-24T13:00:00 2022-03-24T18:30:00;2022-03-25T13:00:00 2022-03-25T18:30:00;2022-03-26T13:00:00 2022-03-26T18:30:00;2022-03-27T13:00:00 2022-03-27T18:30:00;2022-03-28T13:00:00 2022-03-28T18:30:00;2022-03-30T13:00:00 2022-03-30T18:30:00;2022-03-31T13:00:00 2022-03-31T18:30:00;2022-04-01T13:00:00 2022-04-01T18:30:00;2022-04-02T13:00:00 2022-04-02T18:30:00;2022-04-03T13:00:00 2022-04-03T18:30:00;2022-04-04T13:00:00 2022-04-04T18:30:00;2022-04-06T13:00:00 2022-04-06T18:30:00;2022-04-07T13:00:00 2022-04-07T18:30:00;2022-04-08T13:00:00 2022-04-08T18:30:00;2022-04-09T13:00:00 2022-04-09T18:30:00;2022-04-10T13:00:00 2022-04-10T18:30:00;2022-04-11T13:00:00 2022-04-11T18:30:00;2022-04-13T13:00:00 2022-04-13T18:30:00;2022-04-14T13:00:00 2022-04-14T18:30:00;2022-04-16T13:00:00 2022-04-16T18:30:00;2022-04-17T13:00:00 2022-04-17T18:30:00;2022-04-20T13:00:00 2022-04-20T18:30:00;2022-04-21T13:00:00 2022-04-21T18:30:00;2022-04-22T13:00:00 2022-04-22T18:30:00;2022-04-23T13:00:00 2022-04-23T18:30:00;2022-04-24T13:00:00 2022-04-24T18:30:00;2022-04-25T13:00:00 2022-04-25T18:30:00;2022-04-27T13:00:00 2022-04-27T18:30:00;2022-04-28T13:00:00 2022-04-28T18:30:00;2022-04-29T13:00:00 2022-04-29T18:30:00;2022-04-30T13:00:00 2022-04-30T18:30:00;2022-05-02T13:00:00 2022-05-02T18:30:00;2022-05-04T13:00:00 2022-05-04T18:30:00;2022-05-05T13:00:00 2022-05-05T18:30:00;2022-05-06T13:00:00 2022-05-06T18:30:00;2022-05-07T13:00:00 2022-05-07T18:30:00;2022-05-09T13:00:00 2022-05-09T18:30:00;2022-05-11T13:00:00 2022-05-11T18:30:00;2022-05-12T13:00:00 2022-05-12T18:30:00;2022-05-13T13:00:00 2022-05-13T18:30:00;2022-05-14T13:00:00 2022-05-14T18:30:00;2022-05-15T13:00:00 2022-05-15T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Mulhouse Autres Lieu Musée des Beaux-Arts Adresse Place Guillaume Tell, 68100 Mulhouse Ville Mulhouse lieuville Musée des Beaux-Arts Mulhouse Departement Haut-Rhin

Musée des Beaux-Arts Mulhouse Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mulhouse/

EXPOSITION Musée des Beaux-Arts 2022-03-05 was last modified: by EXPOSITION Musée des Beaux-Arts Musée des Beaux-Arts 5 mars 2022 Mulhouse Musée des Beaux-Arts Mulhouse

Mulhouse Haut-Rhin