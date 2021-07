Exposition Musée des Beaux-Arts, 18 septembre 2021, Calais.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée des Beaux-Arts

Libres Figurations – Années 80 se déploie dans les deux musées de Calais et dévoile cet art non académique à travers plus de 250 œuvres de 50 artistes et groupes d’artistes internationaux ayant marqué ces années emblématiques (1979-1986). L’exposition rassemble peintures, sculptures, films, vidéos, œuvres textiles, affiches et documents d’archives de ce courant artistique original et provocant, inspiré de la culture populaire, né dans la rue, dans les clubs, dans les magazines autant que dans les ateliers.

Exposition Libres Figurations – Années 80

Musée des Beaux-Arts, Calais



