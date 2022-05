Exposition “Mus’Art” Maison Rurale de l’Outre-Forêt, 1 mai 2022, Kutzenhausen.

du dimanche 1 mai au dimanche 26 juin à Maison Rurale de l’Outre-Forêt

Trois binômes se succèderont tout au long de l’exposition :  Du 1er au 21 mai : Marie-Anne Mouton, peintre, et Bernard Mattès, sculpteur.  Du 22 mai au 11 juin : Monika Pankok, sculpteur, et Marcel Huss, photographe.  Du 12 juin au 3 juillet : Yvette Metz, peintre, et Herrade Nehlig, céramiste. Au programme :  Dimanche 1er mai à 16h. Marie-Anne Mouton : réflexion sur le travail du peintre à travers une vidéo « La force des couleurs » ; Bernard Mattès : présentation des sculptures.  Dimanche 22 mai à 16h. Monika Pankok : présentation des sculptures ; Marcel Huss : présentation de photographies de natures « ultra mortes ».  Dimanche 19 juin à 16h. Yvette Metz : présentation de toiles sur le thème de la « Bienveillance » ; Herrade Nehlig : atelier de modelage. Présentation des artistes : Marie-Anne Mouton : Marie-Anne Mouton nous emmène vers une conscience de l’univers, mettant en exergue le mystère de la création, sa beauté et l’urgente nécessité de la préserver. L’atmosphère de ses œuvres porte le besoin impérieux de se relier à la respiration du monde au cœur de la Terre Mère, dans ses racines, ses mémoires et ses transformations perpétuelles. Bernard Mattès : C’est à travers ma peinture que j’ai ressenti le besoin de m’exprimer différemment, la terre, le fer, le bois m’ont donné cette opportunité. J’aime ces matériaux qui au fil de l’exécution deviennent les vecteurs de transmission de mes propres émotions autour de la sculpture. Monika Pankok : Je suis particulièrement inspirée par des matériaux naturels tels que le bois, la pierre et la terre cuite. Avec une tronçonneuse, je crée des formes épurées en utilisant le bois local. Les surfaces sont finies à l’aide de papier abrasif en laissant apparentes certaines traces d’outils.(…). Le travail tridimensionnel avec le bois a pour moi une fascination toute particulière. Marcel Huss : Le photographe se plaît, dans sa série consacrée aux natures ultra-mortes, à révéler le travail du temps sur les tissus végétaux. Livrés aux intempéries, ces derniers se métamorphosent parfois de façon inattendue, grotesque ou plaisante, caressant l’œil ou l’agressant. La macrophotographie présente un intérêt majeur : elle renforce la vision de la dégradation mais sous un angle éminemment poétique. Yvette Metz : Après avoir travaillé des natures mortes et des paysages, elle a choisi de créer des tableaux à thèmes déclinés en cinq volets. Actuellement sa source d’inspiration est le « Chant de l’univers ». Ses pinceaux ne se contentent plus de peindre avec une coloration spirituelle ou philosophique, ils nous proposent des voies à explorer, propres à chacun. Herrade Nelig : Petit à petit, elle (la terre) a accepté, sensible à mon respect, que nous jouions ensemble, que je lui donne forme, que je modifie jusqu’à sa substance, que je lui propose de devenir autre. Parfois, nous nous en amusons toutes les deux, parfois nous ne sommes pas sérieuses, nous inventons ensemble des mixages improbables, je propose, elle dispose… Parfois, parce que j’ai été maladroite, c’est elle qui me propose une nouvelle forme, parfois burlesque, pour me faire rire et me montrer qu’elle me pardonne. On s’aime…

Entrée payante : adulte 6€ / Etudiant, lycéen, scolaire 4€ / Abonnement 14€ / Pass famille 14€

Maison Rurale de l’Outre-Forêt 67250 KUTZENHAUSEN Kutzenhausen Bas-Rhin



