Exposition Mus’Art Kutzenhausen

2022-05-01 – 2022-06-06

Kutzenhausen Bas-Rhin

EUR Des artistes se relayent pour présenter leurs céramiques, peintures, photos et sculptures. Du 1er au 21 mai : Marie-Anne Mouton, peintre et Bernard Mattes, sculpteur. Du 22 mai au 11 juin : Monika Pankok, sculpteur et Marcel Huss, photographe. Du 12 juin au 3 juillet : Yvette Metz, peintre et Herrade Nehlig, céramiste. Des ateliers et des animations complètent l’exposition.

+33 3 88 80 53 00

