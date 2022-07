Exposition « Murmuration en Morvan » Ouroux-en-Morvan Ouroux-en-Morvan Catégories d’évènement: Nièvre

Ouroux-en-Morvan

Exposition « Murmuration en Morvan » Ouroux-en-Morvan, 15 juillet 2022, Ouroux-en-Morvan. Exposition « Murmuration en Morvan »

7, place de la croix de la mission Eglise Saint-Germain Ouroux-en-Morvan Nièvre Eglise Saint-Germain 7, place de la croix de la mission

2022-07-15 11:00:00 – 2022-07-30 18:00:00

Eglise Saint-Germain 7, place de la croix de la mission

Ouroux-en-Morvan

L'exposition est une ballade estivale en création, une respiration artistique qui fait écho à la nature environnante. C'est l'occasion d'une scénographie grand format du travail de cette première session de résidences et l'opportunité d'un chantier participatif entre artistes, stagiaires, artisans et associations complices. Elle nous propose un itinéraire pédagogique qui dévoile le processus de métamorphose de la matière en objet. C'est le fruit d'un partenariat avec la paroisse Notre Père en Morvan et la commune, unies pour cet accueil singulier.

Ouroux-en-Morvan Nièvre