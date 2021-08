Bazouges-la-Pérouse Château et jardins de la Ballue Bazouges-la-Pérouse, Ille-et-Vilaine Exposition Muriel Taragano / JEP 2021 au Château de la Ballue Château et jardins de la Ballue Bazouges-la-Pérouse Catégories d’évènement: Bazouges-la-Pérouse

L’artiste rennaise Muriel Taragano est peintre et plasticienne. Son travail depis plusieurs années explore le végétal et le vivant. Elle réalise des moulages de végétaux, de papiers peints anciens.. et propose aussi au visiteur un travail de recherche photographique à partir de toiles d’araignée, évoquant le graphisme de jardins réguliers …

9,50 € entrée adulte. Gratuit jusqu’à 10 ans. Tarif réduit 7,50 € pour étudiants, demandeurs d’emploi, personne en situation de handicap

Exposition d’oeuvres de l’artiste rennaise Muriel Taragano. Dans la suite de l’exposition au Village de Bazouges la Pérouse, Muriel Taragano poursuit sa quête de l’exploration du vivant et du végétal. Château et jardins de la Ballue lieu dit La Ballue 35560 Bazouges-la-Pérouse Bazouges-la-Pérouse Ille-et-Vilaine

