2022-10-28 – 2022-11-26 Galerie de l’Hôtel de Ville. Du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h. vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30. samedi de 9h à 12h. Muriel Queyrel est une artiste-peintre dont les oeuvres sont accessibles sans jamais avoir l’air superficielles. Empreintes d’impressionnisme aux teintes tantôt feutrées et claires, tantôt sombres, des formes franches s’évanouissent parfois dans l’horizon d’un fond vaporeux. En observant ses toiles, abstraites ou figuratives, on devine, on imagine mais on est surtout libre de choisir le sentiment qui nous est propre. Singulière et touchante, la peinture de Muriel Queyrel est une émotion muette qui s’exprime

