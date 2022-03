Exposition : Muriel BESNARD Galerie municipale Bernard Nonnet, 16 avril 2022, Erquy.

Artiste au parcours multiforme, Muriel Besnard est formée aux arts asiatiques. Son approche se fonde sur l’utilisation du souffle, sur l’intensité de présence et sur l’engagement du corps nécessaire à la libération du geste. Chaque tableau est pour l’artiste un voyage initiatique qui renvoie à l’Esprit du Tao. Des lointains vaporeux ouvrent sur l’immensité, libérant ainsi des espaces de respiration. La perspective est atmosphérique, les points de vue sont multiples pour évoquer cette nature dont nous ne sommes qu’une expression. Chez Muriel Besnard, l’œuvre émerge de la profondeur sensible et de la relation intimiste qu’elle installe avec le sujet peint. Aucun dessin préparatoire, aucune finalité ne sont projetés. Le projet s’élabore au fur et à mesure que le processus avance. Du dialogue créatif naîtra l’œuvre, trait après trait, touche après touche, pour composer un Tout harmonique qui sera devenu plus que la somme de ses parties. Il s’agit d’un cheminement méditatif où la mise en œuvre du souffle-esprit et l’acte de peindre deviennent indissociables. Ses créations nous parlent de sensations, de ressentis. Il s’agit pour elle de « Vivre selon l’Esprit de la Vallée » : cela consiste à épouser le flux mouvant du réel pour mieux évoquer l’énergie tellurique du Shan Shui (litt. Montagnes & Eaux). À travers la dynamique et l’énergie de ses coups de pinceaux lancés avec vivacité et spontanéité, elle nous fait entrevoir le lien puissant qui nous relie à notre essence et à la puissance du Vivant. ### Technique Les oeuvres sont créées aux pinceaux à lavis et aux encres asiatiques sur un papier de fibres de mûrier dit papier de Xuan. Elles sont ensuite marouflées sur toiles et reçoivent plusieurs couches d’un apprêt de protection d’aspect satiné. ### Parcours Tour à tour restauratrice d’œuvres sur panneaux à l’Istituto di Restauro de Rome, copiste « à la manière de» à Florence, designer en arts céramiques à Londres, sculptrice et designer pour des éditeurs en arts de la table et décoration (Daum, Émaux de Longwy, Lampes Berger, Cristal de Sèvres, Cristallerie de Haute-Bretagne …) et professionnelle des arts visuels. Installée en Bretagne en 2003, elle y développe une démarche picturale issue de ses recherches sur les arts et techniques asiatiques. ### Formation Beaux-Arts de Paris en parallèle avec une 2ème année de Prépa HEC, Histoire de l’Art et Maîtrise en conservation et restauration des biens culturels à Paris I – Tolbiac, École supérieure de dessin de la Ville de Paris. ### Expositions Galerie Bij Krepel (Pays-bas), Salon européen à la Galleria della Pigna au Palais Papal de Rome (Italie), Salon européen au Beffroi de la Ville de Bruges (Belgique), Salon européen au Musée de la Pierre de Cantanhede (Portugal), Salon européen à l’Auditorio de Cangas de Morrazo (Espagne). ### Expositions collectives Salon des Arts d’Asie – Bretagne, Salon du Grand Format à la Mairie du XIXème – Paris (prix du Maire de Paris), Salon International de l’Académie Européenne des Arts-France, Espace Charlemagne de Bois Colombes, Invitée d’Honneur du XXème Salon national de Gorron, Salon du Mérite artistique européen de Saint-Aignan-sur-Cher, Salon national des Artistes animaliers de Bry-surMarne, Salon de L’Amicale des Artistes Français. ### Expos Solos récentes Maison Internationale de Rennes, Chapelle de Pornic, Maison de La Lanterne de Combourg, Grange aux Dîmes de Cambremer, Église Notre-Dame de Portbail, Pavillon Charles Bertrand de Cabourg, Centre des Congrès de Trégastel, Centre culturel L’Invanterie, Centre culturel La Salorge. ### Prix Médaille d’or de l’académie française des Arts-Sciences-Lettres, médaille de l’Amicale des Artistes Français, prix du Maire de la Ville de Paris, prix des Académies Greci-Marino & del Verbano (Italie), Officier de l’ Académie des Arts-Lettres-Philosophie, premier Prix Européen de l’Imaginaire. ### Muriel BESNARD BRUZ (35) 06 70 73 98 34 [[https://www.instagram.com/murielbesnardart/](https://www.instagram.com/murielbesnardart/)](https://www.instagram.com/murielbesnardart/) [[https://www.kazoart.com/fr/artiste-contemporain/1971-muriel-besnard](https://www.kazoart.com/fr/artiste-contemporain/1971-muriel-besnard)](https://www.kazoart.com/fr/artiste-contemporain/1971-muriel-besnard) [[https://www.artalistic.com/en/artistes/france/656/murielbesnard](https://www.artalistic.com/en/artistes/france/656/murielbesnard)](https://www.artalistic.com/en/artistes/france/656/murielbesnard) [[https://www.ouestartshop.fr/artistes/besnard-muriel/](https://www.ouestartshop.fr/artistes/besnard-muriel/)](https://www.ouestartshop.fr/artistes/besnard-muriel/) ### En pratique exposition du samedi 16 au mardi 26 avril 2022 ouverture quotidienne de 10h30 à 12h30 et de 15h00 à 18h00 accès libre et gratuit dans le respect du protocole sanitaire mis en place ### Inauguration/vernissage samedi 16 avril à 16h00 [Espace presse](https://www.ville-erquy.com/publications/espace-presse/)

Émotions paysagères

Galerie municipale Bernard Nonnet Erquy, 5 rue du 19 mars 1962 Erquy Côtes-d’Armor



