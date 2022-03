Exposition – Muriel BESNARD Erquy, 16 avril 2022, Erquy.

Exposition – Muriel BESNARD Galerie municipale Bernard Nonnet 5 Rue du 19 Mars 1962 Erquy

2022-04-16 – 2022-04-26 Galerie municipale Bernard Nonnet 5 Rue du 19 Mars 1962

Erquy Côtes d’Armor Erquy

Muriel BESNARD

Émotions paysagères

Artiste au parcours multiforme, Muriel Besnard est formée aux arts asiatiques. Son approche se fonde sur l’utilisation du souffle, sur l’intensité de présence et sur l’engagement du corps nécessaire à la libération du geste.

Chaque tableau est pour l’artiste un voyage initiatique qui renvoie à l’Esprit du Tao. Des lointains vaporeux ouvrent sur l’immensité, libérant ainsi des espaces de respiration. La perspective est atmosphérique, les points de vue sont multiples pour évoquer cette nature dont nous ne sommes qu’une expression.

Chez Muriel Besnard, l’œuvre émerge de la profondeur sensible et de la relation intimiste qu’elle installe avec le sujet peint. Aucun dessin préparatoire, aucune finalité ne sont projetés. Le projet s’élabore au fur et à mesure que le processus avance.

Du dialogue créatif naîtra l’œuvre, trait après trait, touche après touche, pour composer un Tout harmonique qui sera devenu plus que la somme de ses parties. Il s’agit d’un cheminement méditatif où la mise en œuvre du souffle-esprit et l’acte de peindre deviennent indissociables.

Ses créations nous parlent de sensations, de ressentis. Il s’agit pour elle de « Vivre selon l’Esprit de la Vallée » : cela consiste à épouser le flux mouvant du réel pour mieux évoquer l’énergie tellurique du Shan Shui (litt. Montagnes & Eaux).

À travers la dynamique et l’énergie de ses coups de pinceaux lancés avec vivacité et spontanéité, elle nous fait entrevoir le lien puissant qui nous relie à notre essence et à la puissance du Vivant.

Technique

Les oeuvres sont créées aux pinceaux à lavis et aux encres asiatiques sur un papier de fibres de mûrier dit papier de Xuan. Elles sont ensuite marouflées sur toiles et reçoivent plusieurs couches d’un apprêt de protection d’aspect satiné.

Inauguration/vernissage samedi 16 avril à 16h00

+33 6 70 73 98 34

Galerie municipale Bernard Nonnet 5 Rue du 19 Mars 1962 Erquy

