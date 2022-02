Exposition Mur, Mure Médiathèque de Saint-Jean de Braye Saint-Jean-de-Braye Catégories d’évènement: Loiret

Saint-Jean-de-Braye

Exposition Mur, Mure Médiathèque de Saint-Jean de Braye, 8 mars 2022, Saint-Jean-de-Braye. Exposition Mur, Mure

du mardi 8 mars au samedi 23 avril à Médiathèque de Saint-Jean de Braye

« Et si par un chuchotement… les cachalots en goguette rentraient vraiment dans les boîtes d’allumettes. Le soleil coquin chaque matin vous attendrait un plateau-petit déjeuner à la main, un clin d’oeil au réveil ! Et si toutes les bouteilles à la mer arrivaient dans la boîte, à l’être, au destinataire…» Et si ce destinataire c’était vous, le temps d’une visite de ces textes et de ces illustrations qui se répondent dans cette exposition. _Textes de Emmanuelle Papillon, illustrations de Christophe Ouvrelle._

Entrée libre

Exposition de textes et illustrations Médiathèque de Saint-Jean de Braye Place de la commune 45800 Saint-Jean de Braye Saint-Jean-de-Braye Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-08T13:00:00 2022-03-08T18:30:00;2022-03-09T13:00:00 2022-03-09T18:30:00;2022-03-10T13:00:00 2022-03-10T18:30:00;2022-03-11T13:00:00 2022-03-11T18:30:00;2022-03-12T10:00:00 2022-03-12T12:30:00;2022-03-12T14:00:00 2022-03-12T17:30:00;2022-03-15T13:00:00 2022-03-15T18:30:00;2022-03-16T13:00:00 2022-03-16T18:30:00;2022-03-17T13:00:00 2022-03-17T18:30:00;2022-03-18T13:00:00 2022-03-18T18:30:00;2022-03-19T10:00:00 2022-03-19T12:30:00;2022-03-19T14:00:00 2022-03-19T17:30:00;2022-03-22T13:00:00 2022-03-22T18:30:00;2022-03-23T13:00:00 2022-03-23T18:30:00;2022-03-24T13:00:00 2022-03-24T18:30:00;2022-03-25T13:00:00 2022-03-25T18:30:00;2022-03-26T10:00:00 2022-03-26T12:30:00;2022-03-26T14:00:00 2022-03-26T17:30:00;2022-03-29T13:00:00 2022-03-29T18:30:00;2022-03-30T13:00:00 2022-03-30T18:30:00;2022-03-31T13:00:00 2022-03-31T18:30:00;2022-04-01T13:00:00 2022-04-01T18:30:00;2022-04-02T10:00:00 2022-04-02T12:30:00;2022-04-02T14:00:00 2022-04-02T17:30:00;2022-04-05T13:00:00 2022-04-05T18:30:00;2022-04-06T13:00:00 2022-04-06T18:30:00;2022-04-07T13:00:00 2022-04-07T18:30:00;2022-04-08T13:00:00 2022-04-08T18:30:00;2022-04-09T10:00:00 2022-04-09T12:30:00;2022-04-09T14:00:00 2022-04-09T17:30:00;2022-04-12T13:00:00 2022-04-12T18:30:00;2022-04-13T13:00:00 2022-04-13T18:30:00;2022-04-14T13:00:00 2022-04-14T18:30:00;2022-04-15T13:00:00 2022-04-15T18:30:00;2022-04-16T10:00:00 2022-04-16T12:30:00;2022-04-16T14:00:00 2022-04-16T17:30:00;2022-04-19T13:00:00 2022-04-19T18:30:00;2022-04-20T13:00:00 2022-04-20T18:30:00;2022-04-21T13:00:00 2022-04-21T18:30:00;2022-04-22T13:00:00 2022-04-22T18:30:00;2022-04-23T10:00:00 2022-04-23T12:30:00;2022-04-23T14:00:00 2022-04-23T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Saint-Jean-de-Braye Autres Lieu Médiathèque de Saint-Jean de Braye Adresse Place de la commune 45800 Saint-Jean de Braye Ville Saint-Jean-de-Braye lieuville Médiathèque de Saint-Jean de Braye Saint-Jean-de-Braye Departement Loiret

Médiathèque de Saint-Jean de Braye Saint-Jean-de-Braye Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-jean-de-braye/

Exposition Mur, Mure Médiathèque de Saint-Jean de Braye 2022-03-08 was last modified: by Exposition Mur, Mure Médiathèque de Saint-Jean de Braye Médiathèque de Saint-Jean de Braye 8 mars 2022 Médiathèque de Saint Jean de Braye Saint-Jean-de-Braye Saint-Jean-de-Braye

Saint-Jean-de-Braye Loiret