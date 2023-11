Exposition MULTITUDE & SINGULARITÉ : L’Art à l’ère digitale Le Bicolore, Maison du Danemark Paris, 7 décembre 2023, Paris.

Du jeudi 07 décembre 2023 au dimanche 25 février 2024 :

Vernissage eArt au Bicolore, Maison du Danemark

Jeudi 07.12.23 à partir de 19h

Exposition collective

En présence des artistes et du commissaire de l’exposition Dominique Moulon

Le Bicolore vous invite au vernissage de l’exposition MULTITUDE & SINGULARITÉ autour d’un verre convivial.



Dans un monde hyper connecté, où la transformation numérique est omniprésente, on peut s’interroger sur son impact immédiat sur l’homme, nos relations aux autres, aux principes de la démocratie, à l’art.

Progrès numériques, transformation culturelle qui parfois nous dépasse, tant de questions que soulèvent ces avancées technologiques auxquelles nos artistes exposés tentent de répondre.

Rendez-vous jeudi 7 décembre, 19h, au Bicolore pour le vernissage de l’exposition.

Exposition du 8 décembre 2023 au 25 février 2024

Du mardi au dimanche de 12h à 18h

LE BICOLORE

Au 2ème étage de la Maison du Danemark

142 Avenue des Champs-Élysées

75008 Paris

L’exposition fait partie de la 5e édition de Némo – Biennale internationale des arts numériques de la Région Île-de-France produite par le CENTQUATRE-PARIS, du 30 septembre 2023 au 07 janvier 2024 qui, pendant trois mois, va investir vingt-deux lieux franciliens par des installations, expositions et performances mêlant arts numériques, sciences et spectacles.

L’exposition a reçu le soutien de : Beckett-Fonden, Danish Arts Foundation et William Demant Fonden.

Collaboration avec le Frac des Pays de la Loire.

Le Bicolore, Maison du Danemark 2 ème étage de la Maison du Danemark: 142 Avenue des Champs-Elysées 75008 Paris

Le Bicolore © Mogens Jacobsen, No us but one of Le Bicolore © Mogens Jacobsen, No us but one of