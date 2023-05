Exposition « Multimillénaires » Blaise Schwartz Ad Astra galerie (éphémère) Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Exposition « Multimillénaires » Blaise Schwartz Ad Astra galerie (éphémère), 15 juin 2023, Paris. Du vendredi 16 juin 2023 au dimanche 18 juin 2023 :

vendredi, samedi, dimanche

de 10h00 à 19h00

Le jeudi 15 juin 2023

de 18h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Ad Astra galerie est fière d’annoncer sa première exposition, « Multimillénaires » qui mettra en lumière les oeuvres de Blaise Schwartz. L’exposition personnelle de Blaise Schwartz “Multimillénaires” à la galerie Ad Astra nous propose une interruption spatiale et temporelle. L’artiste y élabore une réflexion autour de l’histoire de l’évolution du vivant dans une temporalité longue qui dépasse l’histoire de l’humanité. Cette approche permet de placer au centre de ses peintures et dessins des figures autres que la figure humaine, telles que des vues géographiques, des singes ou encore des escargots. Agencés dans des compositions aux multiples narrations, les œuvres de Blaise Schwartz induisent une idée de la lenteur, celle qui permet aux choses d’exister. Cette lenteur se retrouve dans sa technique, où de multiples couches transparentes sont appliquées, dans une démarche de construction progressive de l’œuvre. Les œuvres énigmatiques de Blaise Schwartz invitent le spectateur à ralentir son regard et découvrir des présences multimillénaires qui ne concernent pas le passé, mais plutôt le présent et le futur. Ad Astra galerie (éphémère) 73-75 rue Quincampoix 75003 Paris Contact : https://www.adastragalerie.com/expositions info@adastragalerie.com https://www.adastragalerie.com/expositions

