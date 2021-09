Pierres Église de Pierres Calvados, Pierres Exposition multi-techniques sur le thème de Babel Église de Pierres Pierres Catégories d’évènement: Calvados

Exposition multi-techniques au sein de l’église de Pierres ———————————————————- ### À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’église de Pierres ouvre ses portes au collectif d’artistes et artisans O Val d’Art. Les artistes du collectif O Val d’Art vous présenteront diverses productions sur la thématique imposée de Babel. Céramique, bijoux, peinture, dessin, cartonnage ou encore émaux seront exposés !

Pass sanitaire obligatoire, masque obligatoire au sein de l’église.

Céramiques, bijoux, peintures, ou encore émaux créés pour l'occasion, sur le thème "Babel"

