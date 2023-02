Exposition | Multi-plicities Fondation des États-Unis, 1 mars 2023, Paris.

Du mercredi 01 mars 2023 au vendredi 24 mars 2023 :

. gratuit

Par la combinaison de plusieurs médias tels que la peinture, la photographie et la vidéo, Annette G. Parra explore les dimensions et l’élasticité des matériaux à travers des interventions analogiques et numériques.

Des photographies anciennes sont retravaillées, imprimées, grattées, déformées et animées dans un autre média. Un jeu de variations inspiré d’oeuvres existantes de l’artiste et transformés en un nouvel objet, jouant avec la multiplicité des images et aboutissant à de nouvelles versions hybrides. Annette nous invite à plonger dans une expérience onirique, dissocié des formes courantes, où la perception optique testera les codes couleurs de la nature. Le papier et les pixels sont le médium sensoriel.

Fondation des États-Unis 15 boulevard Jourdan 75014 Paris

