Saint-Étienne Loire L’artiste Bernard Pagès présente ses sculptures en bois, grillage, granit, ciment coloré, bois calciné, os, plexiglas, bidons, cabochons, briques, terre, tôle ondulée et plâtre. Galerie Ceysson & Bénétière 10 rue des Aciéries Saint-Étienne

