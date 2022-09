Exposition « Mouvement » – Hommage à Denise René Rognes Rognes Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhône La manifestation, qui regroupe plus d’une cinquantaine d’oeuvres et de quarante artistes, propose une plongée dans l’art cinétique, une tendance majeure de l’art du XXême siêcle, dont l’acte fondateur fut posé par la célêbre exposition « le mouvement », organisée en 1955 par Denise REN√â dans sa galerie de la rue de la Boétie à Paris, avec VASARELY, CALDER,

DUCHAMP, JACOBSEN, TINGUELY, AGAM, POL BURY ET SOTO. En clôture de la saison 2022, le Bonisson Art Center présente l’exposition MOUVEMENT | Hommage à Denise René , organisée en collaboration avec Denis Kilian, directeur de la galerie Denise René, commissaire de l’exposition. Bonisson Art Center 177 Route des Mauvares Rognes

