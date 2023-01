Exposition « Mourir, quelle histoire ! » à l’Abbaye de Daoulas Daoulas Daoulas Catégories d’Évènement: Daoulas

Finistère

Exposition « Mourir, quelle histoire ! » à l’Abbaye de Daoulas Daoulas, 2 juin 2023, Daoulas . Exposition « Mourir, quelle histoire ! » à l’Abbaye de Daoulas 21 Rue de l’Église Abbaye de Daoulas Daoulas Finistère Abbaye de Daoulas 21 Rue de l’Église

2023-06-02 – 2023-12-03

Abbaye de Daoulas 21 Rue de l’Église

Daoulas

Finistère Que faisons-nous face à la mort ? L’être humain se sait mortel. La conscience de cette finitude propre à l’Homme n’est-elle pas ce qui précisément donne un sens à sa vie ? L’exposition présentée à l’Abbaye de Daoulas questionne le rapport qu’entretiennent les vivants à la mort et aux morts. Elle montre en quoi cette relation particulière produit des manières d’être, de penser et d’agir auxquelles toute société est attachée. La mort des autres est en soi source de bouleversements, tant pour l’individu que pour la société. Pour tenter de surmonter cette épreuve, les sociétés ont inventé des rites funéraires ayant vocation à assurer la paix des vivants.

L’exposition propose de questionner ces rituels : le cérémonial, les gestes, les paroles et les objets qui, en apaisant et en attribuant une nouvelle place à chacun, contribuent à rétablir un ordre social bouleversé. Si les questionnements sont communs, les réponses sont singulières et témoignent d’une grande diversité culturelle. En se plaçant sous l’angle de la culture occidentale, la nôtre, l’exposition présente différents points de vue tant sur la perception de la mort que sur les étapes du deuil. La présentation de pratiques extra-occidentales permet de mieux aborder les nôtres et de comprendre leur portée universelle, mais également d’appréhender la différence. abbaye.daoulas@cdp29.fr +33 2 98 25 84 39 https://www.cdp29.fr/fr/agenda/view/801/mourir-quelle-histoire/ Abbaye de Daoulas 21 Rue de l’Église Daoulas

dernière mise à jour : 2023-01-13 par

Détails Catégories d’Évènement: Daoulas, Finistère Autres Lieu Daoulas Adresse Daoulas Finistère Abbaye de Daoulas 21 Rue de l'Église Ville Daoulas lieuville Abbaye de Daoulas 21 Rue de l'Église Daoulas Departement Finistère

Daoulas Daoulas Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/daoulas/

Exposition « Mourir, quelle histoire ! » à l’Abbaye de Daoulas Daoulas 2023-06-02 was last modified: by Exposition « Mourir, quelle histoire ! » à l’Abbaye de Daoulas Daoulas Daoulas 2 juin 2023 21 rue de l'Eglise Abbaye de Daoulas Daoulas Finistère Daoulas finistère

Daoulas Finistère