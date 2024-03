Exposition Mounir Gouri au Centre Paris Anim’ Hébert Centre Paris Anim’ Hébert Paris, mercredi 20 mars 2024.

Du mercredi 20 mars 2024 au samedi 20 avril 2024 :

.Tout public. gratuit

Exposition personnelle de dessins réalisés par l’artiste Mounir Gouri. Vernissage le jeudi 21 mars à 18h30.

Mounir Gouri fait partie de cette jeune génération de créateurs concernés tant par leur statut d’artiste que par ce que les jeunes de son âge affrontent au quotidien, sur le plan social, culturel et politique en Algérie. Il est né en 1985, ce qui signifie qu’il a passé son enfance et son adolescence dans le climat difficile de la guerre civile. Intéressé par les nouveaux médias, il utilise à la fois la performance, la vidéo, la photographie et la sculpture.

Centre Paris Anim’ Hébert 9, rue Tchaïkovski 75018

Contact : https://www.actisce.eu/event-details/exposition-mounir-gouri +33158205800 cpahebert@actisce.org https://m.facebook.com/Actisce-Centre-Paris-Anim-H%C3%A9bert-109619928292447/?__tn__=%2Cg https://m.facebook.com/Actisce-Centre-Paris-Anim-H%C3%A9bert-109619928292447/?__tn__=%2Cg

@mounir_gouri