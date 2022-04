Exposition Moulin de la Vapeur,127 rue Marcel Belot,45160 Olivet Olivet Catégories d’évènement: Loiret

Olivet

Exposition Moulin de la Vapeur,127 rue Marcel Belot,45160 Olivet, 5 mai 2022, Olivet. Exposition

du jeudi 5 mai au dimanche 8 mai à Moulin de la Vapeur, 127 rue Marcel Belot, 45160 Olivet Entrée libre

Exposition des carnets de voyages, dessins, peintures d’Anaïs Groisy et Denis Trémault Moulin de la Vapeur,127 rue Marcel Belot,45160 Olivet 127 rue Marcel Belot Olivet Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-05T14:30:00 2022-05-05T18:30:00;2022-05-06T14:30:00 2022-05-06T18:30:00;2022-05-07T14:30:00 2022-05-07T18:30:00;2022-05-08T14:30:00 2022-05-08T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Olivet Autres Lieu Moulin de la Vapeur,127 rue Marcel Belot,45160 Olivet Adresse 127 rue Marcel Belot Ville Olivet lieuville Moulin de la Vapeur,127 rue Marcel Belot,45160 Olivet Olivet Departement Loiret

Moulin de la Vapeur,127 rue Marcel Belot,45160 Olivet Olivet Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/olivet/

Exposition Moulin de la Vapeur,127 rue Marcel Belot,45160 Olivet 2022-05-05 was last modified: by Exposition Moulin de la Vapeur,127 rue Marcel Belot,45160 Olivet Moulin de la Vapeur,127 rue Marcel Belot,45160 Olivet 5 mai 2022 127 rue Marcel Belot 45160 Olivet Olivet Moulin de la Vapeur Olivet

Olivet Loiret