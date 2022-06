Exposition – Moulages anthropologiques, l’intérêt original des copies Les Eyzies, 1 juillet 2022, Les Eyzies.

Exposition – Moulages anthropologiques, l’intérêt original des copies

Musée National de la Préhistoire
Les Eyzies
Dordogne

2022-07-01 – 2022-09-30

rue du musée Musée National de la Préhistoire

Les Eyzies

Dordogne

Fossiles néandertaliens de la collection B. Vandermeersch et M.-D. Garralda

Cette collection de 902 moulages anthropologiques correspond à plus d’une centaine de fossiles humains. Autant d’individus venant documenter l’histoire des lignées humaines à l’échelle du globe. Elle constitue une ressource de premier plan pour la recherche, la formation, et la diffusion scientifique, car l’accès aux originaux est souvent complexe.

En visite libre, réservation sur affluences.com

Exposition présentée du 1er juillet au 19 septembre 2022

Juillet et août : de 9h30 à 18h30, tous les jours

Septembre : de 9h30 à 18h, sauf le mardi

+33 5 53 06 45 45

Musée national de Préhistoire

