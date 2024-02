Exposition Mouezhioù / Voix d’Ici médiathèque de Plescop Plescop, mercredi 14 février 2024.

Exposition Mouezhioù / Voix d’Ici A L’OCCASION DES 40 ANS DE RADIO BRO GWENED ET DES 50 ANS DU KAN AR BOBL 14 28 février médiathèque de Plescop entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-14T10:00:00+01:00 – 2024-02-14T12:30:00+01:00

Fin : 2024-02-28T14:00:00+01:00 – 2024-02-28T19:00:00+01:00

L’exposition bilingue breton-français « Mouezhioù / Voix d’Ici » retrace l’histoire, les moments-clés et les coulisses des activités de ces deux associations. Exposition visuelle et sonore, interactive et ludique photos, affiches, dessins, enregistrements sonores en écoute libre, découverte du micro comme à la radio.

médiathèque de Plescop route de Ploeren 56890 Plescop Plescop 56890 Morbihan Bretagne [{« type »: « email », « value »: « media@plescop.bzh »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 97 61 97 37 »}]

exposition radio