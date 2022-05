Exposition Moualaqats hommage à Idir

Une vingtaine de bannières – les peintures ont été réalisées par des artistes de la région de Brest – illustrent des chansons d'Idir, chanteur, auteur-compositeur-interprète et musicien algérien décédé en 2020, et les valeurs de l'éducation à la citoyenneté interculturelle. Exposition organisée par les Labos de Babel monde Bretagne, en partenariat avec la Fondation Anna Lindh.

