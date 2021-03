Exposition : « Motifs à effets », 5 mars 2021-5 mars 2021, Touques.

Exposition : « Motifs à effets » 2021-03-05 – 2021-04-25 Parvis de l’église Saint-Pierre Galerie des Créateurs

Présent dans le processus de création des métiers d’art, produit de la matière et du geste, le décor s’affiche. Signes, symboles, tatouages, jeux de lignes, courbes, points, illustrations, esprit dentelle, décors floraux… Une variété et une richesse de motifs, de couleurs et de figures déclinée sur céramique, verre, papier, textile…

Objets décoratifs – art de la table – créations textiles – bijoux

Rencontre avec Hélène Mansiat / Lilium les samedi 6 et dimanche 7 mars pour la présentation du livre « Dentelle d’Alençon – Un jardin orné ».

Horaires d’ouverture de la galerie : jeudi et vendredi 14h30-18h, samedi, dimanche, jours fériés 11h-12h30/14h30-18h

creaculture@orange.fr +33 6 71 52 71 05 http://www.creaculture.org/la-galerie-des-createurs.php

