EXPOSITION – MOSELLE DÉRACINÉE Thionville, 5 février 2022

EXPOSITION – MOSELLE DÉRACINÉE cour du château Musée de la Tour aux Puces Thionville

2022-02-05 14:00:00 – 2022-04-16 18:00:00 cour du château Musée de la Tour aux Puces

Thionville Moselle Thionville

La mobilisation générale de septembre 1939 puis l’offensive allemande du 10 mai 1940 entrainent un vaste mouvement de la population en Moselle, du pays de Bitche à Thionville. 300 000 Mosellans, issus de 300 communes différentes, sont évacués vers la Vienne et la Charente ; Les mineurs sont dirigés vers des départements industriels et miniers, au Nord et au Centre afin de combler le manque de main d’œuvre.

Faute de moyens, beaucoup de réfugiés, en particulier lors de la seconde évacuation, s’arrêtèrent en Bourgogne ou dans le Nord de l’Auvergne. Après un trajet pénible de plusieurs jours, ils sont accueillis par la Croix-Rouge, sont logés et nourris. Mais la situation est compliquée tant pour les maires des communes accueillantes que pour les déplacés qui, pour certain plus âgés, ne parlent et lisent que l’allemand. Pourtant le gouvernement fait son maximum en versant des allocations, en ouvrant des écoles lorraines, en proposant du travail dans les fermes ou les vignobles …

Malgré ces conditions difficiles, certaines familles choisiront de rester sur place et ne reviendront plus en Moselle.

