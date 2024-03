Exposition Mosaïques de Sarah TORTROTAU Kaysersberg Vignoble, mardi 30 avril 2024.

Exposition Mosaïques de Sarah TORTROTAU Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Des créations en mosaïque de verre très originales et surprenantes, réalisées avec enthousiasme par cette artiste passionnée et talentueuse.

Venez découvrir l’univers artistique très coloré de cette mosaïste dont les oeuvres sont des pièces uniques. Toutes ses créations sont entièrement réalisées à la main. Elle pratique cet art aux multiples facettes qui allie le dessin, la peinture, la sculpture et le travail du verre.

Sarah est passionnée, son imagination est débordante, ses ouvrages sont très variés meubles, fresques, lampes, sphères, coeurs, assiettes… EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-30 00:00:00

fin : 2024-05-13 18:00:00

103 Rue du Général de Gaulle

Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est info@kaysersberg-vignoble.fr

L’événement Exposition Mosaïques de Sarah TORTROTAU Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2024-03-01 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg